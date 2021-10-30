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«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 30 октября, состоится матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

«Манчестер Сити» набрал 20 очков в 9 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (9) — на 15-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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