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«Ливерпуль» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка английской лиги

«Ливерпуль» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка английской лиги
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Состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка английской лиги по футболу. Четвертьфинальные пары сформировались следующим образом:

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»

«Арсенал» – «Сандерленд»

«Брентфорд» – «Челси»

«Ливерпуль» – «Лестер»

Четвертьфинальные матчи пройдут на неделе с 20 по 26 декабря.

Кубок английской лиги – турнир, в котором принимают участие 92 команды, представляющие Премьер-лигу и Футбольную лигу. Действующий обладатель титула — «Манчестер Сити». В финале соревнований сезона-2020/2021 команда переиграла «Тоттенхэм» со счётом 1:0. Единственный гол в том матче записал на свой счёт защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт. Победитель турнира получит путёвку в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.

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