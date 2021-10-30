«Ливерпуль» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка английской лиги

Состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка английской лиги по футболу. Четвертьфинальные пары сформировались следующим образом:



«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»



«Арсенал» – «Сандерленд»



«Брентфорд» – «Челси»



«Ливерпуль» – «Лестер»



Четвертьфинальные матчи пройдут на неделе с 20 по 26 декабря.



Кубок английской лиги – турнир, в котором принимают участие 92 команды, представляющие Премьер-лигу и Футбольную лигу. Действующий обладатель титула — «Манчестер Сити». В финале соревнований сезона-2020/2021 команда переиграла «Тоттенхэм» со счётом 1:0. Единственный гол в том матче записал на свой счёт защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт. Победитель турнира получит путёвку в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.