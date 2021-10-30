«Ливерпуль» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка английской лиги
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Состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка английской лиги по футболу. Четвертьфинальные пары сформировались следующим образом:
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»
«Арсенал» – «Сандерленд»
«Брентфорд» – «Челси»
«Ливерпуль» – «Лестер»
Четвертьфинальные матчи пройдут на неделе с 20 по 26 декабря.
Кубок английской лиги – турнир, в котором принимают участие 92 команды, представляющие Премьер-лигу и Футбольную лигу. Действующий обладатель титула — «Манчестер Сити». В финале соревнований сезона-2020/2021 команда переиграла «Тоттенхэм» со счётом 1:0. Единственный гол в том матче записал на свой счёт защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт. Победитель турнира получит путёвку в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.
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