«Лестер» оказался сильнее «Брайтона» в Кубке Англии. «Вест Хэм» обыграл «Манчестер Сити»
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Сегодня, 27 октября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» встречались команды «Лестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила в Лестере (Англия). Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Лестера.
На 6-й минуте счёт открыл игрок «Лестера» Харви Барнс. На 48-й добавленной минуте Адам Уэбстер из «Брайтона» восстановил равенство в счёте. Однако на 50-й добавленной минуте Адемола Лукман из «Лестера» снова вывел «лис» вперёд.
Англия - Кубок лиги. 1/8 финала
27 октября 2021, среда. 21:45 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 2
4 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Барнс – 6' 1:1 Уэбстер – 45+3' 2:1 Лукман – 45+5' 2:2 Мвепу – 71'
В параллельной игре «Вест Хэм» принимал «Манчестер Сити». Основное время противостояния завершилось вничью, со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались игроки «Вест Хэма».
Благодаря этой победе подопечные Мойеса вышли в четвертьфинал турнира.
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