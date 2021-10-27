«Лестер» оказался сильнее «Брайтона» в Кубке Англии. «Вест Хэм» обыграл «Манчестер Сити»

Сегодня, 27 октября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» встречались команды «Лестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила в Лестере (Англия). Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Лестера.



На 6-й минуте счёт открыл игрок «Лестера» Харви Барнс. На 48-й добавленной минуте Адам Уэбстер из «Брайтона» восстановил равенство в счёте. Однако на 50-й добавленной минуте Адемола Лукман из «Лестера» снова вывел «лис» вперёд.

В параллельной игре «Вест Хэм» принимал «Манчестер Сити». Основное время противостояния завершилось вничью, со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались игроки «Вест Хэма».

Благодаря этой победе подопечные Мойеса вышли в четвертьфинал турнира.