Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: Сульшеру нужно дать время, как когда-то Фергюсону

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Польши Томаш Кушчак поддержал главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера после слухов о его возможной отставке.



«Сэр Алекс Фергюсон многого достиг в этом футбольном клубе, но у него это получилось только потому, что ему дали время.



Сначала было несколько неудачных лет, а потом наступили фантастические годы. Надеюсь, Уле получит такой же шанс. На данный момент, по-моему мнению, у него всё хорошо.



Знаю, что люди будут спорить и говорить, что у Сульшера было достаточно времени, но клуб ничего не выиграл за два года. Однако он сделал для команды гораздо больше, чем мы видим на поле.



Многое происходит за кулисами, о чём люди не знают. Чтобы что-то построить, что в дальнейшем будет работать, нужно время», — цитирует Кушчака The Sun.