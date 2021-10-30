Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: Сульшеру нужно дать время, как когда-то Фергюсону

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Польши Томаш Кушчак поддержал главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера после слухов о его возможной отставке.
«Сэр Алекс Фергюсон многого достиг в этом футбольном клубе, но у него это получилось только потому, что ему дали время.
Сначала было несколько неудачных лет, а потом наступили фантастические годы. Надеюсь, Уле получит такой же шанс. На данный момент, по-моему мнению, у него всё хорошо.
Знаю, что люди будут спорить и говорить, что у Сульшера было достаточно времени, но клуб ничего не выиграл за два года. Однако он сделал для команды гораздо больше, чем мы видим на поле.
Многое происходит за кулисами, о чём люди не знают. Чтобы что-то построить, что в дальнейшем будет работать, нужно время», — цитирует Кушчака The Sun.
- 30 октября 2021
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