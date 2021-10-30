Меркель: возможно, Киммих ещё подумает о вакцинации. Он вдумчивый футболист

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель прокомментировала отказ полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха от вакцинации.



«Возможно, Киммих ещё подумает об этом. Как мы знаем, он вдумчивый футболист. Что касается вакцинации, есть хорошие аргументы, который обычно разрешают все вопросы и сомнения», — приводит слова Меркель Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Ранее стало известно, что Киммих и ещё четверо футболистов «Баварии» отказались вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Сообщалось, что Киммих поддерживает вакцинацию для населения, но не хочет делать прививку себе, так как ждёт долгосрочных исследований последствий вакцинации.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 9 матчах немецкой Бундеслиги, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.