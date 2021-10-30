Арбитр Федотов: гол Эджуке в ворота «Рубина» отменён верно
Поделиться
Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с отменой гола нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
«Гол Эджуке в ворота «Рубина» отменён верно. Заболотный находился за линией офсайда, и, выходя из офсайда, он блокировал защитника. Если бы он просто отошёл в сторону – гол можно было засчитать, но здесь Заболотный принимал активное участие в игре, нельзя называть его офсайд пассивным», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч 13-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА проходит в эти минуты на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — ЦСКА.
Комментарии
- 30 октября 2021
-
16:12
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:32
-
15:29
-
15:21
-
15:15
-
15:11
-
15:09
-
15:08
-
14:54
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:29
-
14:24
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:49
-
13:48
-
13:45
-
13:37
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
12:58
-
12:45
Партнерский контент