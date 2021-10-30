Арбитр Федотов: гол Эджуке в ворота «Рубина» отменён верно

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с отменой гола нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

«Гол Эджуке в ворота «Рубина» отменён верно. Заболотный находился за линией офсайда, и, выходя из офсайда, он блокировал защитника. Если бы он просто отошёл в сторону – гол можно было засчитать, но здесь Заболотный принимал активное участие в игре, нельзя называть его офсайд пассивным», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч 13-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА проходит в эти минуты на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — ЦСКА.