«Рубин» переиграл ЦСКА в матче РПЛ

«Рубин» принимал ЦСКА в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Несмотря на итоговый счёт, команды создали большое количество опасных моментов. На 13-й минуте нападающий ЦСКА Чидера Эджуке даже поразил чужие ворота, но главный судья встречи Владислав Безбородов принял решение отменить гол, поскольку форвард красно-синих Антон Заболотный находился в положении «вне игры». А на 91-й минуте полузащитник «Рубина» Михаил Костюков забил единственный мяч, который стал победным.

Московский ЦСКА набрал 23 очка в 13 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (19) располагается на седьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).