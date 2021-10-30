«Краснодар» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Крыльев Советов» на матч РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Черников, Классон, Сперцян, Кайо, Крыховяк, Вильена, Кабелла, Кордоба.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Бийль, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Крылья Советов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев. Резервный рефери — Сергей Чебан.
«Краснодар» набрал 21 очко в 12 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Самарские «Крылья Советов» (16) располагаются на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
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