«Барселона» — «Алавес»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
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Сегодня, 30 октября, состоится матч «Барселона» — «Алавес». Встреча 12-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Алавес».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хорхе Фигероа Васкес. Ему будут помогать ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Серхио Эскриче Гусман.
«Барселона» набрала 15 очков в 10 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Алавес» (9) — на 16-м месте. Лидирует в соревнованиях «Реал», набравший 24 очка в 11 матчах. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».
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