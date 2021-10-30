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Романцев: глядя на игру «Спартака», абстрагируюсь от такого безобразия

Романцев: глядя на игру «Спартака», абстрагируюсь от такого безобразия
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал игру московской команды в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7).

«Меня бог миловал от поражения со счетом 1:7, у меня такого опыта нет, слава богу. Глядя со стороны на игру «Спартака», я абстрагируюсь от такого безобразия. Футболистам остается терпеть и работать, сделать выводы, понять, что они все вместе плохо работали, раз проиграли с таким историческим счетом. Надо работать в два раза больше, а не посыпать голову пеплом, плакать и ждать, что тебя кто-то утешит и будет нормально. Нет, ребята, не всё нормально. Всё очень плохо, раз вы так играете. И вариант один — работать с удвоенной энергией. Той работы, которую они проделали, получается недостаточно, чтобы выглядеть достойно на поле», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

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