Широков: посмотрите, как играет лучший защитник России. Гол «Ростова» — на 90% вина Джикии

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков прокомментировал результат матча московской команды с «Ростовом» (1:1).
«Посмотрите, как играет лучший защитник России – Джикия. И всё вам станет понятно. На 90% в голе «Ростова» — его вина. Рассказов здесь вообще не при делах. Они стояли и смотрели футбол, но Рассказов хоть как-то пытался предотвратить гол, а Джикия стоял и смотрел. Мне кажется, что в детско-юношеской школе учат тому, что не сделал Джикия при атаке. Но виноват будет тот, кого хотят видеть виновным – Рассказов. А не тот, кто на самом деле привёз этот гол.
Игра была ровная, «Спартак» сейчас расстроен. Забили в конце, но пропустили на последней секунде, хотя владели мячом в концовке. Понятно, что обидно. «Спартаку», им кровь из носу была нужна победа, чтобы забыть кошмар недельной давности. Но не удалось», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 30 октября 2021
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:40
-
18:37
-
18:30
-
18:27
-
18:26
-
18:23
-
18:12
-
17:55
-
17:55
-
17:45
-
17:44
-
17:39
-
17:39
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:12
-
17:08
-
17:03