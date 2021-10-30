Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Широков: посмотрите, как играет лучший защитник России. Гол «Ростова» — на 90% вина Джикии

Широков: посмотрите, как играет лучший защитник России. Гол «Ростова» — на 90% вина Джикии
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков прокомментировал результат матча московской команды с «Ростовом» (1:1).

«Посмотрите, как играет лучший защитник России – Джикия. И всё вам станет понятно. На 90% в голе «Ростова» — его вина. Рассказов здесь вообще не при делах. Они стояли и смотрели футбол, но Рассказов хоть как-то пытался предотвратить гол, а Джикия стоял и смотрел. Мне кажется, что в детско-юношеской школе учат тому, что не сделал Джикия при атаке. Но виноват будет тот, кого хотят видеть виновным – Рассказов. А не тот, кто на самом деле привёз этот гол.

Игра была ровная, «Спартак» сейчас расстроен. Забили в конце, но пропустили на последней секунде, хотя владели мячом в концовке. Понятно, что обидно. «Спартаку», им кровь из носу была нужна победа, чтобы забыть кошмар недельной давности. Но не удалось», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021