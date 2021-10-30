Драматичная развязка в видеообзоре матча «Рубин» — ЦСКА

Сегодня, 30 октября, в Казани состоялся матч 13-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА. Встреча команд завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Команды создали предостаточно моментов, но никак не могли забить. К тому же в ряде эпизодов выручали голкиперы. Развязка наступила уже в компенсированное время. На 91-й минуте полузащитник «Рубина» Михаил Костюков забил единственный мяч, который стал победным. После навеса он отправил мяч в ворота головой с близкого расстояния.
Московский ЦСКА набрал 23 очка в 13 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (19) располагается на седьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
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