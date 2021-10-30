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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм», у Роналду гол и ассист

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм», у Роналду гол и ассист
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Сегодня, 30 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Манчестер Юнайтед». Гости одержали победу – 3:0.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте матча отличился Криштиану Роналду, ему ассистировал Бруну Фернандеш.

Роналду открывает счёт в матче:

На 64-й минуте нападающий Эдинсон Кавани с передачи Роналду удвоил преимущество своей команды.

Гол Кавани после ассиста Роналду:

На 87-й минуте встречи форвард Маркус Рашфорд забил гол после ассиста Неманьи Матича.

Рашфорд довёл счёт до разгромного:

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ему помогали ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм» (15) — на 8-м месте. Лидирует в соревнованиях «Челси», набравший 25 очков в 10 матчах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
30 октября 2021, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Роналду – 39'   0:2 Кавани – 64'   0:3 Рашфорд – 86'
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