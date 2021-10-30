«Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм», у Роналду гол и ассист

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Манчестер Юнайтед». Гости одержали победу – 3:0.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте матча отличился Криштиану Роналду, ему ассистировал Бруну Фернандеш.

Роналду открывает счёт в матче:

На 64-й минуте нападающий Эдинсон Кавани с передачи Роналду удвоил преимущество своей команды.

Гол Кавани после ассиста Роналду:

На 87-й минуте встречи форвард Маркус Рашфорд забил гол после ассиста Неманьи Матича.

Рашфорд довёл счёт до разгромного:

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ему помогали ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.



«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм» (15) — на 8-м месте. Лидирует в соревнованиях «Челси», набравший 25 очков в 10 матчах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».