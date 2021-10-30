«Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм», у Роналду гол и ассист

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Манчестер Юнайтед». Гости одержали победу – 3:0.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте матча отличился Криштиану Роналду, ему ассистировал Бруну Фернандеш.
Роналду открывает счёт в матче:
На 64-й минуте нападающий Эдинсон Кавани с передачи Роналду удвоил преимущество своей команды.
Гол Кавани после ассиста Роналду:
На 87-й минуте встречи форвард Маркус Рашфорд забил гол после ассиста Неманьи Матича.
Рашфорд довёл счёт до разгромного:
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ему помогали ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.
«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм» (15) — на 8-м месте. Лидирует в соревнованиях «Челси», набравший 25 очков в 10 матчах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
- 30 октября 2021
-
22:20
-
22:14
-
22:11
-
22:05
-
22:03
-
21:57
-
21:46
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:21
-
21:19
-
21:16
-
21:10
-
20:59
-
20:57
-
20:57
-
20:55
-
20:53
-
20:44
-
20:28
-
20:17
-
20:12
-
20:08
-
20:01
-
19:48
-
19:44
-
19:31
-
19:30
-
19:29
-
19:22
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:14