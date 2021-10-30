Селихов и Джикия горевали после игры, Глебов праздновал с фанатами. Фото ничьей «Спартака»

30 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена»» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 1:1.



Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).



«Мы должны были удержать мяч, а не так ошибаться. Мяч оказался впереди, и контратака была просто невозможна. Такие мелкие неточности и создали проблемы в последние минуты игры. Да, в трудной ситуации оказался Селихов, но мяч не должен был доходить до этой стадии атаки.



Не могу сказать о Ларссоне плохо, но команде нужна свежесть, поэтому выходят Бакаев и Игнатов. Стараюсь использовать все возможные варианты», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.