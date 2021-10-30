Гончаренко — о травме Рамиреса: надеемся, что больше месяца он не пропустит

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о травме защитника Кристиана Рамиреса.

«Что касается травмы Рамиреса, мы оценим его состояние в течение недели. Надеемся, что больше месяца он не пропустит», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 0:1.



На 34-й минуте Кайо обработал мяч за пределами штрафной и мощно пробил низом, а внутри дуги штрафной, совсем рядом с линией, Виктор Классон среагировал, подставил ногу и перевёл полёт мяча из левого угла в правый — голкипер «Крыльев» успел переложиться и прыгнуть, но смог лишь зацепить мяч, не помешав ему влететь в сетку. После вмешательства VAR гол был отменён из-за офсайда.



На 43-й минуте форвард «Крыльев» Владислав Сарвели открыл счёт. Сергей Петров очень грубо «обрезался» в своей штрафной после передачи Матвея Сафонова, подарив его Ивану Сергееву. Иван выкатил мяч под удар Сарвели, и тот спокойно пробил в незащищённый угол ворот. На 88-й минуте «Крылья» остались в меньшинстве после удаления полузащитника Дмитрия Иванисени.