Наби Кейта не поможет «Ливерпулю» в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта не поможет мерсисайдской команде в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с мадридским «Атлетико». Игра состоится 3 октября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
О травме Кейта рассказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
«Он сказал мне о травме и указал на подколенное сухожилие. Так что по поводу тяжести повреждения я ничего не знаю, скоро всё узнаем. Думаю, завтра или послезавтра ему сделают снимок, и тогда мы будем всё знать наверняка. Но обычно, если чувствуется хотя бы малейший дискомфорт в подколенном сухожилии, это значит, что игрок не будет готов к следующему матчу. Так что мы не увидим Наби Кейта в составе на матч с «Атлетико», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Напомним, Кейта получил травму в матче 10-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:2).
- 31 октября 2021
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