Андрей Талалаев: у «Уфы» есть Агаларов, а у «Ахмата» нет, вот и всё

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча команд закончилась со счётом 1:0 в пользу уфимцев.



«Эмоции в раздевалке? Никаких эмоций. Ребята сидят опустошённые. Делаем свою работу, но, не забивая мячи, выиграть невозможно.



Исполнительское мастерство определяет всё. Если футболист из восьми ударов один попадает в створ… Ты можешь организовывать как угодно. По флангам. Не по флангам. По центру… Как угодно. Видели моменты? Коновалов щекой с пяти метров не попадает в ворота. Можно организовывать как угодно. По организации игры не думаю, что «Уфа» сегодня была сильнее нас. Мы играли спокойно. У нас были моменты. К сожалению, они не реализованы.



А то, что сделал Тодорович… В мои времена этого футболиста на полгода отправили бы, наверное, в дубль или ещё куда-то. Сейчас, к сожалению, у нас нет защитников крайних. Уциев травмирован. Тодорович останется пока. Но за такие вещи, когда человек на своей трети просто отдаёт команде соперника мяч, мы с «Химками» получили такой мяч, здесь получаем. Мы меняем этих защитников. То, что есть, то и используем. К сожалению, всё происходит практически одинаково.



У вас есть Агаларов, который забивает. У нас нет просто, вот и всё!» — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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