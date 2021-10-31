Андрей Талалаев: у «Уфы» есть Агаларов, а у «Ахмата» нет, вот и всё

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча команд закончилась со счётом 1:0 в пользу уфимцев.
«Эмоции в раздевалке? Никаких эмоций. Ребята сидят опустошённые. Делаем свою работу, но, не забивая мячи, выиграть невозможно.
Исполнительское мастерство определяет всё. Если футболист из восьми ударов один попадает в створ… Ты можешь организовывать как угодно. По флангам. Не по флангам. По центру… Как угодно. Видели моменты? Коновалов щекой с пяти метров не попадает в ворота. Можно организовывать как угодно. По организации игры не думаю, что «Уфа» сегодня была сильнее нас. Мы играли спокойно. У нас были моменты. К сожалению, они не реализованы.
А то, что сделал Тодорович… В мои времена этого футболиста на полгода отправили бы, наверное, в дубль или ещё куда-то. Сейчас, к сожалению, у нас нет защитников крайних. Уциев травмирован. Тодорович останется пока. Но за такие вещи, когда человек на своей трети просто отдаёт команде соперника мяч, мы с «Химками» получили такой мяч, здесь получаем. Мы меняем этих защитников. То, что есть, то и используем. К сожалению, всё происходит практически одинаково.
У вас есть Агаларов, который забивает. У нас нет просто, вот и всё!» — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
- 31 октября 2021
-
17:59
-
17:59
-
17:56
-
17:47
-
17:46
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:17
-
17:06
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
16:30
-
16:22
-
16:19
-
16:12
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:34
-
15:20
-
15:16
-
15:15
-
15:02
-
14:55
-
14:29
-
14:22
-
14:12
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:30
-
13:29
-
13:27