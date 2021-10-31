Газизов: обыграть «Ахмат» очень тяжело. Мы заслужили эту победу

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча закончилась победой уфимцев со счётом 1:0. Единственный мяч забил Гамид Агаларов.



«Первый тайм получился тяжёлым в исполнении обеих команд, соперник чуть владел преимуществом. Но во втором тайме поменяли схему, забрали инициативу. Заслужили победу. Выглядели лучше, создавали момент. «Ахмат» очень тяжело обыграть — это неприятная команда, которая хорошо играет.



Удивляюсь ли Агаларову? Он делает свою работу, находится в хорошей форме, приносит команде важные очки. Забивает классные голы. Дай бог и дальше так продолжать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Грозненский «Ахмат» набрал 15 очков в 13 матчах и по-прежнему занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (13) теперь располагается на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).