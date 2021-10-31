Игрок «Лидса» забил гол, прокинув мяч между ног у троих соперников. Видео

Сегодня, 31 октября, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже проходит матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» — «Лидс Юнайтед». К 80-й минуте гости ведут со счётом 2:1.



На 56-й минуте встречи нападающий «павлинов» Рафаэл забил гол с передачи Дэниела Джеймса. Мяч пролетел между ног сразу у троих игроков «Норвича».

Гол Рафаэла в ворота «Норвича»:

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Кевин Френд.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Лидс Юнайтед».



«Лидс Юнайтед» набрал 7 очков в 9 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (2) — на последнем, 20-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 25 очков в 10 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».