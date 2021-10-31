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Божович: пропустили от «Сочи» сразу из раздевалки. Было психологически трудно вернуться

Божович: пропустили от «Сочи» сразу из раздевалки. Было психологически трудно вернуться
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Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение в матче 13-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

«Пропустили сразу из раздевалки. После этого было психологически трудно вернуться. Не смогли сделать это в первом тайме. Но было не очень много моментов до перерыва. Во втором тайме играли достаточно хорошо, сравняли счёт. Должны были забивать ещё, но в итоге пропустили. Так что немного не повезло. Замены? Мы договорились, что подождём момента, когда надо будет усиливать игру», — цитирует Божовича «Матч ТВ».

В матче 13-го тура РПЛ «Сочи» переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:1.

На 2-й минуте первый гол забил нападающий сочинской команды Матео Касьерра. Кристиан Нобоа от угла вратарской набросил на дальнюю штангу, где был Касьерра. Легионер «Сочи» легко переправил мяч в сетку головой.

На 66-й минуте полузащитник «Арсенала» Эванс Кангва сравнял счёт. После флангового навеса Кингза Кангва из середины штрафной Эванс головой направил мяч под дальнюю штангу. На 79-й минуте Касьерра с линии вратарской лёгким ударом замкнул прострел от лицевой, забив победный гол.

«Сочи» в 13 матчах набрал 24 очка и поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Арсенал» (12) — на 14-м месте.

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