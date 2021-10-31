«Бока Хуниорс» почтил память Марадоны, остановив матч на 10-й минуте
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Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» почти память легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны. Во время матча чемпионата Аргентины с «Химнасией» «Бока» остановила игру на 10-й минуте. На стадионе «Бомбанера» погасили свет, на трибунах растянули огромный баннер в честь футболиста, а игроки запустили в небо на воздушных шарах футболку с 10-м номером.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Марадона родился 30 октября 1960 года. Бывший футболист скончался 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.
Марадона в течение сезона выступал за «Боку Хуниорс», после чего перешёл в «Барселону», а затем также выступал за «Наполи» и «Севилью». После выступления в Европе он вернулся в Аргентину и отыграл ещё два сезона за «Боку».
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