«Бока Хуниорс» почтил память Марадоны, остановив матч на 10-й минуте

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» почти память легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны. Во время матча чемпионата Аргентины с «Химнасией» «Бока» остановила игру на 10-й минуте. На стадионе «Бомбанера» погасили свет, на трибунах растянули огромный баннер в честь футболиста, а игроки запустили в небо на воздушных шарах футболку с 10-м номером.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Марадона родился 30 октября 1960 года. Бывший футболист скончался 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.



Марадона в течение сезона выступал за «Боку Хуниорс», после чего перешёл в «Барселону», а затем также выступал за «Наполи» и «Севилью». После выступления в Европе он вернулся в Аргентину и отыграл ещё два сезона за «Боку».