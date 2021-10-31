«Боруссия» Мёнхенгладбах обыграла «Бохум» в матче Бундеслиги

В Мёнхенгладбахе завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги. Местная «Боруссия» на своём стадионе «Боруссия-Парк» принимала «Бохум». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 12-й минуте счёт открыл форвард «Боруссии» Алассан Плеа. В концовке первого тайма Йонас Хофман удвоил преимущество хозяев. В концовке Данни Блум отыграл один мяч, но спастись «Бохуму» уже не удалось.



«Боруссия» прервала серию из двух матчей без побед. Футболисты из Мёнхенгладбаха набрали 14 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бохум», набрав 10 очков, занимает 14-е место. Примечательно, что до этого «Бохум» одержал две победы подряд в Бундеслиге.

В следующем туре «Боруссия» сыграет в гостях с «Майнцем», а «Бохум» будет принимать «Хоффенхайм».