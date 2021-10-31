«Хетафе» обыграл «Эспаньол» и одержал первую победу в Примере

Сегодня, 31 октября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 12-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Эспаньол». Хозяева одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 31-й минуте отличился нападающий хозяев Энес Унал, ему ассистировал Аманква Акуругу.
Через 7 минут защитник «Эспаньола» Серхи Гомес сравнял счёт.
На 56-й минуте игры Унал оформил дубль.
Унал забивает свой второй мяч в матче:
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Муньис Руис. Ему помогали ассистенты Маркос Сердан и Игнасио Алонсо. Резервный рефери – Гильермо Конехеро Санчес.
После 12 сыгранных туров в испанской Примере «Эспаньол» располагается на 11-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Хетафе» за 12 матчей набрал 6 очков, команда находится на 20-м месте в таблице.
- 31 октября 2021
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