«Хетафе» обыграл «Эспаньол» и одержал первую победу в Примере

Сегодня, 31 октября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 12-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Эспаньол». Хозяева одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 31-й минуте отличился нападающий хозяев Энес Унал, ему ассистировал Аманква Акуругу.

Гол Унала:

Через 7 минут защитник «Эспаньола» Серхи Гомес сравнял счёт.

Ответный мяч Гомеса:

На 56-й минуте игры Унал оформил дубль.

Унал забивает свой второй мяч в матче:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Муньис Руис. Ему помогали ассистенты Маркос Сердан и Игнасио Алонсо. Резервный рефери – Гильермо Конехеро Санчес.



После 12 сыгранных туров в испанской Примере «Эспаньол» располагается на 11-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Хетафе» за 12 матчей набрал 6 очков, команда находится на 20-м месте в таблице.