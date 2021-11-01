Почти половина болельщиков «Аталанты» считает, что Миранчука нужно зимой отдать в аренду

Болельщики «Аталанты» приняли участие в опросе, посвящённому будущему Алексея Миранчука, на сайте Calcio Atalanta.

Болельщики ответили на вопрос: «Что делать с Миранчуком в январе?» 43% опрошенных считают, что Миранчука нужно отдать в аренду до лета, чтобы он получал игровую практику, и сделать ставку на него в следующем сезоне. По мнению 33% участников опроса, Алексея нужно оставить в команде до лета, чтобы у Джан Пьеро Гасперини был ещё один вариант в атаке. 23% считают, что Миранчук не подходит «Аталанте», и его необходимо немедленно продать, чтобы вернуть хотя бы часть потраченных € 15 млн и потратить деньги на другого игрока.

Сообщалось, что российский полузащитник «Аталанты» может продолжить карьеру в «Торино». По информации источника, туринский клуб запросил у «Аталанты» информацию и наблюдает за 26-летним футболистом. Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо готов расстаться с Миранчуком в предстоящее зимнее трансферное окно.



Миранчук перешёл в клуб из Бергамо в сентябре 2020 года. «Аталанта» заплатила «Локомотиву» за трансфер игрока € 14,5 млн. В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 6 матчах итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу.