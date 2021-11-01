Пиоли: «Милан» переживает позитивный период, нужно оседлать эту волну

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча 11-го тура Серии А с «Ромой». Встреча закончилась победой «Милана» со счётом 2:1.



«Мы показали характер, действовали в соответствии с нашим планом и идеями. «Рома» — сильная команда. При игре 11 на 11 мы были хороши, пытались забить. Именно такой характер нам нужен в столь важных матчах.



Сейчас переживаем позитивный период. Нужно оседлать эту волну, будь смелыми и уверенными себе. Я очень рад.



Судейство? Оценивать его должны вы, а я сосредоточен на игре моей команды, на том, как мы можем улучшить её, подготовиться к Лиге чемпионов.



Многие команды ведут борьбу за путёвки в Лигу чемпионов, пытаются выиграть скудетто. На мой взгляд, фаворитом является «Интер», не стоит недооценивать «Ювентус», — цитирует Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.

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