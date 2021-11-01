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«Спартак» объявил, что Хлусевич перейдёт в клуб из тульского «Арсенала»

«Спартак» объявил, что Хлусевич перейдёт в клуб из тульского «Арсенала»
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Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич продолжит карьеру в «Спартаке». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Пресс-служба московской команды сообщила, что контракт игрока с красно-белыми вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Хлусевич выступает за тульский клуб с 2018 года. Он провёл 48 матчей за дубль и 49 — за основу «Арсенала». В составе молодёжки забил 16 мячей и сделал 15 голевых передач. За первую команду отличился 7 раз и сделал 5 результативных пасов. В том числе забивал «Спартаку» в прошлом и в этом году. «Спартак» в 13 матчах набрал 18 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» с 12 очками расположился на 14-м месте.

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