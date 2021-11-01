Валерий Карпин рассказал, почему вызвал в сборную России Ивана Сергеева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.



«Сергеев привлёк игрой, работоспособностью, самоотдачей. У него много полезных действий для команды. Он приносит большую пользу «Крыльям». Её не так отмечают журналисты, потому что больше обращают внимание на голы и передачи.



Если говорить о том, что по статистике мы неудачно играем в ноябре, то по статистике и в Словении не должны были выигрывать. Год на год не приходится. Всё зависит от того, в каком состоянии подходят игроки», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.