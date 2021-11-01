Лантратов: вызов в сборную России — аванс со стороны тренерского штаба

Голкипер «Химок» Илья Лантратов отреагировал на вызов в сборную России. Лантратов был включён в список игроков, вызванных на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.



«Рад вызову в сборную России. Не сказал бы, что меня переполняют эмоции, но это безусловно радостное событие. В свою очередь хочу поблагодарить партнеров по «Химкам», которые надежно действуют и помогают защищать ворота. Понимаю, что этот вызов — аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Впереди ещё очень много работы. Буду стараться, чтобы оправдать это доверие», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.