Осинькин: Карпин должен обрести понимание, как использовать Сергеева в сборной России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал попадание в итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022 нападающего самарской команды Ивана Сергеева. Также он высказался об отцеплённом от сборной Романе Ежове.
«Конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше футболистов от нас попадало в сборную. Но это выбор главного тренера, наверное, надо с этим согласиться.
Надо понимать, какие конкуренты были у Сергеева и Ежова. Всего три нападающих вызваны, один из которых Сергеев. А конкурентов в полузащите в какой-то мере даже больше. Из этого стоит сделать один вывод — Роман должен себе поставить определённую цель и идти к ней. Ему нужно расценивать попадание в расширенный список как аванс. Этот аванс надо подтверждать дальнейшей игрой в каждом матче.
Шансы Сергеева выйти на поле? Понятно, что и Заболотного, и Смолова Карпин знает лучше, он понимает, на что они способны. Ваня не просто вызван в такой сложный момент, он ещё и полноценный дебютант. Тренеру нужно еще установить с ним определённый контакт, понимание того, как его использовать. Трудно этот момент прогнозировать. Надеюсь, что определённые козыри Вани понадобятся сборной.
Советовался ли Карпин со мной? Нет, такого звонка не было. В первых турах приезжал Онопко, по ближайшим кандидатам в сборную мы с ним тогда разговаривали, но с Карпиным я не общался», — приводит слова Осинькина Sport24.
- 1 ноября 2021
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