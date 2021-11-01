Дан Петреску хочет вернуться к тренерской работе в России

Футбольный агент Николай Пырнэу, представляющий интересы главного тренера «ЧФР Клуж» Дана Петреску, заявил о желании румынского специалист вернуться к тренерской работе в России. Ранее Петреску возглавлял краснодарскую «Кубань» и московское «Динамо».

«У Дана все хорошо, работает. Сейчас он в Румынии, вернулся в «ЧФР Клуж». Предложения из России? Нет, предложений не было. Приоритет Дана — возвращение в Россию. Но пока предложений нет. Его контракт с «Клужом» составлен таким образом, что в случае чего он может уйти в любой момент. Если будут предложения от клубов РПЛ, то их мы будем рассматривать в первую очередь.

Будем ли рассматривать предложения только от топ-клубов? Вопрос так не стоит! Вопрос в стране. Он не раз говорил, что хочет выиграть какой-то титул, чемпионат. Поэтому Дан и хочет вернуться в Россию. Он в курсе положения дел, следит за РПЛ.

Отношение Петреску к «Краснодару»? Во-первых, когда «Краснодар» еще играл в первой лиге, он уже тогда говорил, что эта команда с таким руководителем зайдет далеко. Так это и произошло. Он общался с господином Галицким, когда еще не были ничего — ни стадиона, ни Лиги чемпионов. С уважением относится к этому клубу.

Готов ли Дан возглавить «Краснодар»? Честно, готов. А почему нет? Конечно! Краснодар — его любимый город. С большим удовольствием он сделает это», — приводит слова агента Петреску «РБ Спорт».