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«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Эвертона» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Эвертон».

«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Айт Нури, Семеду, Сес, Моутинью, Невеш, Хи Чан, Тринкан, Хименес.

Запасные: Радди, Сторер, Дендонкер, Хувер, Боли, Каштелу, Кандл, Силва, Траоре.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Холгейт, Кин, Коулман, Грей, Аллан, Гбамин, Таунсенд, Айуоби, Ришарлисон.

Запасные: Бегович, Лонерган, Кенни, Уэлч, Дэвис, Делф, Гордон, Рондон, Тосун.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Помогать ему будут Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Андре Марринер.

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