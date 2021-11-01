«Вулверхэмптон» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вулверхэмптона» и «Эвертона» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Эвертон».



«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Айт Нури, Семеду, Сес, Моутинью, Невеш, Хи Чан, Тринкан, Хименес.



Запасные: Радди, Сторер, Дендонкер, Хувер, Боли, Каштелу, Кандл, Силва, Траоре.



«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Холгейт, Кин, Коулман, Грей, Аллан, Гбамин, Таунсенд, Айуоби, Ришарлисон.



Запасные: Бегович, Лонерган, Кенни, Уэлч, Дэвис, Делф, Гордон, Рондон, Тосун.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Помогать ему будут Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Андре Марринер.