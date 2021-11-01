Шапаренко: в киевском «Динамо» такие же хорошие игроки, как в «Барселоне»

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной». Игра состоится завтра, 2 ноября, на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Начало встречи – в 23:00 мск.
«У «Барселоны» не будет Пике и Агуэро? Это опытные игроки для их состава. Но у них также есть молодые игроки, которые полны мотивации, чтобы завтра играть на победу.
Мандраж? Его нет. Лига чемпионов — это праздник футбола для всей страны. Мы хотим выходить завтра, получать удовольствие от игры и играть на победу.
Мы должны соблюдать дисциплину в обороне и играть увереннее с мячом, не бояться их. Мы такие же хорошие игроки, как и они. Все зависит от головы и от нас», — сказал Шапаренко в видео на YouTube-канале «Динамо».
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