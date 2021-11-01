Луческу: рассказал ребятам, как «Шахтёр» обыграл «Барсу» за счёт сумасшедшей самоотдачи
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как решил мотивировать футболистов на встречу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». Матч состоится завтра, 2 ноября.
«Я рассказал ребятам, как в 2004 году к нам в Донецк приехала «Барселона», в той игре дебютировал Месси. «Шахтёр» выиграл 2:0 за счёт сумасшедшей самоотдачи и организации игры. Тогда у «Барселоны» также был переходный период. Мы должны сделать всё, чтобы добиться положительного результата. Мы попали в сложнейшую группу, в которой «Бавария» имеет большое преимущество перед остальными командами. Но я верю в своих ребят и хочу от них увидеть большую мотивацию и хорошую игру», — приводит слова Луческу пресс-служба УЕФА.
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