И. о. наставника «Барселоны» высказался о предстоящем матче с киевским «Динамо» в ЛЧ

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с киевским «Динамо». Игра состоится завтра, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Бывают тяжёлые моменты, но мы все равно обязаны побеждать. Единственный способ заслужить уважение — это победить. Мы должны сказать своё слово. Победа принесёт радость и даст игрокам позитивный настрой.



Мы должны быть сильными. Я верю, что эта команда способна переломить сложившуюся ситуацию.



Игроки привыкли к давлению. Мы должны играть в нашем стиле. Играть вместе как команда, владеть мячом, разговаривать, находить пространство. Это то, что приносит нам радость.

У меня не так много времени, но я должен использовать его по максимуму», — цитирует Бархуана Marca.



После трёх матчей «Барселона» располагается на 3-м месте в турнирной таблице группы E Лиги чемпионов с 3 очками в активе. «Динамо» (1) – на 4-м месте.