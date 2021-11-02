Гасперини высказался о предстоящем матче «Аталанты» и «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Манчестер Юнайтед». Игра состоится сегодня, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Для нас эта игра важна, но только в том случае, если мы победим. Мы знаем, что нам нужно заработать шесть очков в следующих трёх играх, поэтому этот матч важен, но не имеет решающего значения.
«Юнайтед» выглядит как команда, которая находится на стадии строительства. У них большой потенциал, хоть они и не были последовательны. Несмотря ни на что, «Манчестер Юнайтед» всё ещё очень сильная команда.
Это будет совсем другая игра, всё будет не как в Манчестере. Там против нас болело 70 тысяч болельщиков», — цитирует Гасперини Football Italia.
После трёх матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов с 6 очками в активе. «Аталанта» (4) – на 2-м месте.
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