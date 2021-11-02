Девушка Роналду показала фото с УЗИ. Пара ждёт двойню

Джорджина Родригес, девушка нападающего сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, показала фотографию, где она посещает УЗИ.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Джорджины Родригес.

Ранее Родригес сообщила, что они ждут двойную.

Отметим, что у Роналду уже есть четверо детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, близнецы Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017 году родила Джорджина.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. До этого он защищал цвета «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. До возвращения в «Манчестер Юнайтед» Роналду с 2018 года выступал за «Ювентус». В нынешнем сезоне чемпионата Англии португалец принял участие в 7 матчах, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу. Также он забил 3 гола в 3 матчах Лиги чемпионов.