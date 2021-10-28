У Роналду новая проблема. Теперь его заставляют снести незаконную постройку

На протяжении карьеры даже звёзды мирового футбола часто сталкиваются с проблемами в повседневной жизни. Криштиану Роналду – не исключение. Рассказываем про его неприятности.

Роналду обязали снести корт и пристройку у особняка

Новая проблема Роналду связана с его недвижимостью в Португалии – футболиста обязали снести корт и пристройку у особняка, которые были построены без разрешения. Мэр населённого пункта Терраш-ди-Бору Мануэль Тибо рассказал, что нападающий «МЮ» согласовал основной проект особняка, но не внёс в него некоторые постройки. По информации Marca, игрок должен будет снести все несогласованные строения до марта 2022 года – это теннисный корт площадью около 300 квадратных метров и остальные постройки, занимающие 115 квадратных метров. Стоимость особняка Роналду оценивается € 2,7 млн, и теперь, вероятно, она упадёт в цене. Однако время урегулировать вопрос ещё есть.

Вынужден был менять жильё в Англии?

В сентябре зарубежные СМИ сообщали, что Роналду сменил в Манчестере место жительства. Как утверждал Mirror, футболисту и его семье не давал спать шум, исходящий от овец, которых немало в этой части Англии. Поэтому семья Криштиану решила переехать. Роналду также выразил обеспокоенность системой безопасности в доме.

Семья перебралась в особняк стоимостью вдвое дешевле в Чешире – в нём имеются бассейн, гараж на четыре автомобиля и мини-кинотеатр.

«Хотя особняк очень красивый и расположен среди холмистых полей и лесов, рядом есть овцы, которые очень шумят рано утром. Роналду – настоящий профессионал, он уделяет много внимания отдыху и восстановлению после игр, поэтому было решено, что будет лучше, если он и его семья переедут», – сказал источник The Sun.

Впрочем, пресс-служба Криштиану опровергла эту информацию, назвав историю сфабрикованной. А вот девушка футболиста Джорджина, кажется, довольна новым домом.

Обворовали дом в Португалии

7 октября 2020 года в дом Роналду на острове Мадейра пробрался неизвестный и украл подписанную футболку «Ювентуса», стоимость которой оценивается в € 200, и ещё несколько вещей, пока нападающий играл в составе сборной Португалии с Испанией. Преступник проник в здание, когда один из работников дома открыл гараж. Мужчина пробыл внутри недолго. При этом он попал на камеры, поэтому полиции не составило труда его найти.

Украли € 288 тыс. мошенническим путём

В сентябре стало известно, что Роналду «кинули» на € 288 тыс. Португальца более трёх лет обманывала сотрудница туристической компании, которой Криштиану доверил свои кредитные карты и коды к ним. С февраля 2007-го по июль 2010-го, во время выступлений игрока за «Манчестер Юнайтед» и «Реал», от его имени турагент забронировала более 200 поездок, которых футболист на самом деле не совершал.

Помимо нападающего, на общую сумму € 350 тыс. пострадали Жорже Мендеш и его агентства Gestifute и Polaris, а также Нани и Мануэл Фернандеш. В 2017 году мошенница уже была приговорена судом в Португалии к 4,5 года лишения свободы условно. Она должна компенсировать ущерб своему бывшему работодателю ежемесячными выплатами.

Получил штраф за нарушение карантина

Год назад Роналду заразился коронавирусом и, узнав о положительном тесте, принял решение вернуться в Италию, чтобы отбыть карантин там. В Италии правила отличались от португальских: находиться в изоляции требовалось 10 дней, а не 14. Роналду был раскритикован местными властями за решение полететь в Турин, и министр спорта провёл расследование инцидента.

В январе ситуация с нарушением ковидных правил повторилась. Криштиану и Джорджина провели короткий двухдневный отпуск в горах в Курмайёре, где отметили 27-летие девушки. По информации Corriere dello Sport, пара пересекла границу между регионами Пьемонт и Валле-д'Аоста, находящимися в оранжевой зоне. Туда туристические поездки для тех, у кого нет недвижимости, были запрещены. Итальянские законы не разрешали перемещение из регионов определённых зон опасности, за исключением случаев реальной необходимости. В число упомянутых областей входил Пьемонт. Помимо того, Роналду со своей девушкой жил в отеле, который официально закрыт. В социальных сетях было опубликовано видео с отдыха Криштиану и Джорджины, но позже ролик удалили. Штраф за нарушение мер по противодействию коронавирусу составил € 400 на каждого.

Обвинили в уклонении от уплаты налогов

Проблемы с налогами возникают у многих футболистом. Не избежал их и Роналду. Летом 2017 года португальца обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в € 15 млн. Утверждалось, что Криштиану скрыл доход от продажи имиджевых прав при помощи финансовой структуры, которая перевела деньги через Ирландию на Британские Виргинские острова. Через год нападающий признал свою вину, получил штраф на сумму € 18,8 млн и двухлетний срок тюремного заключения, который был смягчён до условного осуждения и штрафа в размере € 16,8 млн.

Лишили водительских прав

В мае 2013-го нападающий «Реала» был задержан полицией Мадрида и лишён водительских прав. Возвращаясь домой, португалец нарушил правила дорожного движения и не выполнил остановку в положенном месте. По информации Cadena Cope, когда полицейский остановил Криштиану, футболист оскорбил его. В результате португалец лишился водительских прав.

Авария в Манчестере

В 2009 году Роналду попал в автомобильную аварию – нападающий ударился о заградительные перила в тоннеле близ аэропорта Манчестера. Передняя часть спортивного Ferrari была разбита полностью, тем не менее Роналду никак не пострадал. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили португальца и доставили на тренировочную площадку города Сейл.

Позже стало известно, что Роналду попал в аварию, так как впервые сел за руль Ferrari. «Криштиану перед поездкой сказал, что собирается впервые вывезти машину из гаража. Он купил автомобиль несколько дней назад, но не ездил на нём. Поэтому и случилась эта авария. С Криштиану всё в порядке, но все мы очень испугались», – рассказывал экс-защитник «МЮ» Фабио.