Санчес получил предложение от клуба MLS, но форвард хочет остаться в Европе
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Нападающий «Интера» Алексис Санчес получил предложение от клуба MLS, сообщает Football Italia со ссылкой на FCInterNews.
По данным источника, «Интер» дал согласие Санчесу на переход в американский клуб в зимнее трансферное окно, однако, 32-летний чилийский форвард хочет оставаться в Европе.
Санчес перешел в «Интер» в сентябре прошлого года на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. Ранее Санчес защищал цвета таких клубов, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Барселона», «Удинезе».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Санчес принял участие в шести матчах, в которых сделал 1 результативную передачу. Также он провёл 2 игры в Лиге чемпионов и не отметился результативными действиями.
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