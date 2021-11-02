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«Тоттенхэм» объявит о назначении Конте сегодня

«Тоттенхэм» объявит о назначении Конте сегодня
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«Тоттенхэм Хотспур» должен объявить о назначении Антонио Конте на пост главного тренера сегодня, 2 ноября, сообщает журналист Саймон Стоун в «Твиттере».

Стороны решили все организационные вопросы. Конте будет руководить командой уже в матче Лиги конференций с «Витессом», который состоится 4 ноября.

Сообщалось, что клуб готов выделить итальянскому специалисту почти € 180 млн на зимние трансферы. Руководство «шпор» готово дать Конте большой трансферный бюджет, лишь бы завлечь специалиста в команду. Ранее Антонио дал понять, что в случае назначения в «Тоттенхэм» хотел бы усилить команду 3-4 новыми футболистами.

Накануне британские СМИ сообщали, что Конте уже прилетел в Лондон для подписания контракта с «Тоттенхэмом». Соглашение итальянца с английским клубом будет рассчитано до 2023 года. Антонио нравится проект клуба, поэтому он готов возглавить «шпор».

Напомним, вчера, 1 ноября, «Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Положение португальского наставника пошатнулось после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3).

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