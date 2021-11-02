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Хенрик Ларссон ушёл из «Барселоны» вслед за Куманом

Хенрик Ларссон ушёл из «Барселоны» вслед за Куманом
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Тренер «Барселоны» Хенрик Ларссон, отец форварда «Спартака» Джордана Ларссона, покинул тренерский штаб каталонской команды, сообщает AS.

«Я закончил работать здесь, и мне нечего больше сказать. Будущее? Может быть, отвечу позже», — сказал Ларссон.

В августе 2020 года Ларссон вошёл в тренерский штаб Рональда Кумана, чтобы тренировать нападающих. За сине-гранатовых швед выступал с 2004 по 2006 год, вышел на поле в 62 матчах и забил 22 гола. Вместе с Ларссоном в клуб пришёл бывший главный тренер «Хоффенхайма» Алфред Схрёдер. Оба специалиста подписали контракты до лета 2022 года.

28 октября 58-летний Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», был уволен со своего поста. После поражения от «Райо Вальекано» в гостевой игре 11-го тура чемпионата Испании правление «Барселоны» провело экстренное заседание во главе с Жоаном Лапортой, где и была утверждена отставка тренера.

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