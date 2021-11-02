Бышовец: у «Зенита» есть шансы и возможности, чтобы победить «Ювентус»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец оценил шансы «Зенита» в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом». Игра 4-го тура группового этапа ЛЧ сезона-2021/2022 состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 23:00 мск.

«Мне кажется, что последние два матча «Зенита» говорят об оптимальном состоянии футболистов. Проведённые игры оставили достаточно оптимизма для того, чтобы можно было приехать в Турин и рассчитывать на положительный результат, учитывая два необязательных поражения «Ювентуса» в чемпионате. Думаю, что у «Зенита» есть шансы и возможности, чтобы рассчитывать на победу.

Если будет стоять задача победить, то это будет оправдано. Сегодняшнее соотношение уровня подготовки и качества команд даёт основания рассчитывать на победу «Зенита», — приводит слова Бышовца ТАСС.