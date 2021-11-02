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Месси пропустит матч «ПСЖ» с «РБ Лейпциг»

Месси пропустит матч «ПСЖ» с «РБ Лейпциг»
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матч 4-го тура Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» из-за проблем с коленом.

«Лео Месси жалуется на дискомфорт в подколенном сухожилии слева и боль в колене после ушиба», — говорится в сообщении пресс-службы парижского клуба.

Сообщалось, что 31 октября Месси на тренировке работал отдельно с физиотерапевтом. В клубе надеялись, что он будет готов к матчу с «РБ Лейпциг», который состоится 3 ноября.

Месси был заменён в матче 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) из-за дискомфорта, который он испытывал. По данным источника, нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние. В результате главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино решил заменить игрока в качестве меры предосторожности.

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