Ибрагимович и Классон попали в заявку сборной Швеции на ноябрьские матчи

Тренерский штаб сборной Швеции опубликовал заявку на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 с Грузией и Испанией.



В списке оказались 40-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, а также полузащитник «Краснодара» Виктор Классон. Форвард «Спартака» Джордан Ларссон в заявку не попал.

Заявка сборной Швеции: Понтус Дальберг, Кристоффер Нордфельдт, Робин Ольсен, Людвиг Аугустинссон, Себастьян Хольмен, Эмиль Крафт, Александр Милошевич, Йоаким Нильссон, Виктор Линделёф, Мартин Олссон, Даниэль Сандгрен, Йенс-Лис Мишель Каюсте, Виктор Классон, Альбин Экдаль, Магнус Эрикссон,

Эмиль Форсберг, Виктор Гьёкерес, Златан Ибрагимович, Александр Исак, Йеспер Карлссон, Деян Кулушевски, Оскар Левицки, Кристоффер Ольссон, Робин Квайсон, Кен Сема, Маттиас Сванберг.