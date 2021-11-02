Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джибриль Сиссе: когда Бен-Арфа в форме, он не уступает Месси

Джибриль Сиссе: когда Бен-Арфа в форме, он не уступает Месси
Комментарии

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Джибриль Сиссе высказался о своём соотечественнике экс-полузащитнике «Ньюкасл Юнайтед» Атеме Бен-Арфа.

«Вы можете подумать, что я сумасшедший, но в технике Атем, когда он в форме, ничем не уступает Месси. Я видел, его игру. Повторюсь, Атем в лучшей форме — это Месси», — цитирует Сиссе The Sun.

В данный момент 34-летний Бен-Арфа находится в статусе свободного агента. С 2020 по 2021 год он защищал цвета «Бордо». Ранее полузащитник выступал за «Марсель», «Вальядолид», «Ренн», «ПСЖ», «Ниццу», «Халл», «Ньюкасл» и «Лион».

Сиссе становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции в сезонах-2001/2002 и 2003/2004. Двукратный участник чемпионатов мира наиболее запомнился болельщикам выступлениями за «Ливерпуль», «Марсель», «Лацио» и «Кубань».

Новость по теме
Бен-Арфа перейдёт в клуб из Туниса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021