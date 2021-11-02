Джибриль Сиссе: когда Бен-Арфа в форме, он не уступает Месси

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции Джибриль Сиссе высказался о своём соотечественнике экс-полузащитнике «Ньюкасл Юнайтед» Атеме Бен-Арфа.



«Вы можете подумать, что я сумасшедший, но в технике Атем, когда он в форме, ничем не уступает Месси. Я видел, его игру. Повторюсь, Атем в лучшей форме — это Месси», — цитирует Сиссе The Sun.



В данный момент 34-летний Бен-Арфа находится в статусе свободного агента. С 2020 по 2021 год он защищал цвета «Бордо». Ранее полузащитник выступал за «Марсель», «Вальядолид», «Ренн», «ПСЖ», «Ниццу», «Халл», «Ньюкасл» и «Лион».



Сиссе становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции в сезонах-2001/2002 и 2003/2004. Двукратный участник чемпионатов мира наиболее запомнился болельщикам выступлениями за «Ливерпуль», «Марсель», «Лацио» и «Кубань».

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