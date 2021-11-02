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К Юмтити есть интерес из Англии, Франции и Турции, «Барселона» надеется, что он уйдёт

К Юмтити есть интерес из Англии, Франции и Турции, «Барселона» надеется, что он уйдёт
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Руководство «Барселоны» рассчитывает, что защитник Самуэль Юмтити покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации источника, неназванные клубы из чемпионатов Англии, Франции и Турции проявляют интерес к игроку. В «Барселоне» надеются, что француз определится со своим будущем в ноябре. Каталонцы не заинтересованы в продолжении сотрудничества с защитником и будут просить его перейти во время зимнего трансферного окна в другой клуб.

Француз в нынешнем сезоне не провёл за каталонцев ни одного официального матча. Юмтити выступает за «Барселону» с 2016 года. Контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transtermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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