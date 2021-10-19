Юмтити: сейчас чувствую себя лучше, чем когда только прибыл в «Барселону»

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити рассказал о своём состоянии и взаимоотношениях с главным тренером каталонской команды Рональдом Куманом.
«Я в порядке. Сейчас чувствую себя лучше, чем когда только прибыл в «Барселону». Единственное, чего мне не хватает, — это игровой ритм. В остальном всё отлично. Я всё изменил: тренировки, диету. Теперь я сильнее и быстрее, чем был раньше.
У меня нет проблем с Куманом. Не могу ни о чём просить, потому что тренер всё решает, и я должен это принимать. От меня требуется тренироваться и доказывать, что я в порядке. Я должен всё показывать на поле», — приводит слова Юмтити Mundo Deportivo.
Француз в нынешнем сезоне не провёл за каталонцев ни одного официального матча. Контракт Юмтити с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.
- 19 октября 2021
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