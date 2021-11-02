Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоржиньо Вейналдум: Месси недавно перешёл в новый клуб. Он в той же ситуации, что и я

Жоржиньо Вейналдум: Месси недавно перешёл в новый клуб. Он в той же ситуации, что и я
Комментарии

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум оценил уровень игры своих нынешних одноклубников.

«Я думаю, с Лионелем Месси любая команда становится сильнее, однако он в той же ситуации, что и я. Он только перешел в совершенно новый клуб, ему надо адаптироваться к команде. Надеюсь, между «ПСЖ» с ним и без него нет такой большой разницы. Но когда в команде есть такой футболист, как Месси, то она автоматически становится сильнее. Мбаппе – выдающийся игрок. Сложно сравнивать его с другими футболистами, с которыми я играл, потому что у них очень разные качества. Килиан уже очень силен в таком юном возрасте, а в будущем станет еще сильнее. Это все, что я могу о нем сказать», – приводит слова Вейналдума RMC Sport.

Новость по теме
Жоржиньо Вейналдум: моя главная задача — узнать своих одноклубников получше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021