Жоржиньо Вейналдум: Месси недавно перешёл в новый клуб. Он в той же ситуации, что и я

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум оценил уровень игры своих нынешних одноклубников.

«Я думаю, с Лионелем Месси любая команда становится сильнее, однако он в той же ситуации, что и я. Он только перешел в совершенно новый клуб, ему надо адаптироваться к команде. Надеюсь, между «ПСЖ» с ним и без него нет такой большой разницы. Но когда в команде есть такой футболист, как Месси, то она автоматически становится сильнее. Мбаппе – выдающийся игрок. Сложно сравнивать его с другими футболистами, с которыми я играл, потому что у них очень разные качества. Килиан уже очень силен в таком юном возрасте, а в будущем станет еще сильнее. Это все, что я могу о нем сказать», – приводит слова Вейналдума RMC Sport.