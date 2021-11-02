«Арена Химки» готова принять матчи «Спартак» — «Локомотив» и «Динамо» — «Краснодар»

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов отметил, что стадион готов принять матчи 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» и «Динамо» — «Краснодар».
«На данный момент «Динамо» и «Спартак» не обращались к нам на предмет возможного проведения ближайших матчей на «Арене Химки». Если клубы всё же обратятся, то мы готовы рассмотреть предложения. В настоящее время в МО проводятся матчи профессиональных футбольных клубов различных дивизионов. Есть шанс для согласования матчей, которых нет в действующем календарном плане. В эти выходные базовый клуб «Арены Химки» играет на выезде — стадион свободен. Газон полон сил, готов принять матчи.
Как поступить, если обратится и «Динамо», и «Спартак»? Думаю, в такой ситуации мы не будем решать вопрос единолично. Скорее всего, более детально рассмотрим ситуацию после всех подтверждений областного Роспотребнадзора. К тому же нужно разговаривать с лигой. Если технически провести оба матча допускается возможным — в истории «Арены Химки» были такие случаи, когда матчи проходили два дня подряд — то в подобных ситуациях не обойтись без ряда вопросов. Поймите, каждый клуб имеет коммерческие обязательства перед спонсорами. Если линейка спонсоров РПЛ идентична — у клубов она присутствует на лайт-бортах — то комплекс остальной рекламы… Насколько технически всё успеть подготовить — другой вопрос. Провести матчи в субботу и воскресенье возможно. Мы видим такую возможность. Видит ли лига и клубы — другой вопрос. На сегодняшний день и ближайшие выходные прогноз погоды благоволит, не ожидаем борьбы с морозами», — сказал Устинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» — «Краснодар» в Москве. Подобное может ожидать и матч «Спартак» — «Локомотив».
- 2 ноября 2021
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