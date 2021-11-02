Роспотребнадзор запретил «Динамо» играть в Москве. Под угрозой матч «Спартак» — «Локо»

Роспотребнадзор официально запретил проведение матча «Динамо» — «Краснодар» в Москве. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к Российской Премьер-Лиге.
«В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром». Такое же письмо с большой долей вероятности в ближайшее время придёт и в «Спартак». Таким образом под угрозой и дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». В «Динамо» рассматривают вариант обменяться кругами с «Краснодаром», либо провести матч на стадионе «Арена Химки». «Спартак» также может обратиться к руководству подмосковной арены», — сказал источник «Чемпионату».
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар» должен был состояться 6 ноября в Москве. Дерби «Спартака» и «Локомотива» запланировано на 7 ноября.
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