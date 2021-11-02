Гвардиола — о назначении Конте в «Тоттенхэм»: выдающийся тренер. С возвращением в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о приходе Антонио Конте на пост наставника лондонского «Тоттенхэм Хотспур».



«Прежде всего с возвращением в Англию, в Премьер-лигу.



Его карьера говорит сама за себя. Он везде добивался успеха. Невероятно выдающийся тренер», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Сегодня, 2 ноября, «шпоры» объявили о назначении Конте на пост главного тренера. Контракт итальянского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления. В СМИ сообщалось, что зарплата Конте в «Тоттенхэме» будет составлять € 18,3 млн в год.



Напомним, вчера, 1 ноября, «Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Положение португальского наставника пошатнулось после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3).

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